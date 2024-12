O Moreirense vive nesta altura tempos bastante favoráveis. Depois da eliminação do FC Porto para a Taça de Portugal (2-1) e da vitória frente ao Sporting para o campeonato (2-1), a equipa de Moreira de Cónegos defronta o Nacional e César Peixoto garante que é necessário «trazer os jogadores à Terra».

«É o desafio que nós temos sempre durante a semana, de nos mantermos consistentes. A importância é maior quando se ganha aos 'grandes' em casa, mas a equipa tem demonstrado manter-se bem. É natural que este mediatismo todo exista à volta e que possa mexer com eles. Mas faz parte do nosso trabalho tentar trazê-los à Terra, para continuarem humildes, com a agressividade e organização que nos caracteriza. Caso contrário, teremos muitas dificuldades», começou por dizer o treinador do Moreirense em conferência de imprensa esta sexta-feira.

No entanto, César Peixoto lamentou que, na vitória da última jornada frente aos leões, se tenha dado mais ênfase ao demérito do Sporting em vez da qualidade do jogo do Moreirense.

«Tem a ver com a cultura do futebol português. Fala-se tudo à volta dos três 'grandes' e, às vezes, não se dá ênfase à qualidade, capacidade, organização das equipas mais pequenas que conseguem retirar pontos e fazem bons jogos. Como é óbvio, não conseguem dominar os jogos em 90 minutos, mas, para conseguir retirar pontos, as equipas 'pequenas' têm de ter qualidade, não é só alma», atirou o treinador de 44 anos.

Sobre o jogo com o Nacional da próxima jornada, o treinador da equipa de Moreira de Cónegos, apesar de estar num bom momento da época não se ilude com uma equipa da «parte baixa da classificação».

«Eu espero muitas dificuldades. É uma equipa que está na parte baixa da classificação, mas teve muitos jogos onde perdeu na parte final e foi sempre muito competitiva. Poderia ter facilmente mais quatro, cinco pontos, o que os colocaria numa posição mais confortável. Jogar na Madeira é sempre muito difícil, um contexto diferente. A minha experiência diz-me isso, mesmo enquanto jogador», concluiu César Peixoto.

O Moreirense viaja até à Madeira para defrontar o Nacional, este sábado, às 18h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.