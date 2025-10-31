João Nuno, treinador do Estrela da Amadora desde o início do mês, fez a antevisão ao duelo com o Casa Pia, que defrontará no sábado, na decima jornada da Liga portuguesa. O técnico considera que os oponentes têm «pontos fortes» e outros que podem ser «explorados».

Antevisão do adversário

«Não olhamos para resultados. Olhamos para o Casa Pia, para o seu jogo e vemos que no ano passado fez um excelente campeonato, o treinador é o mesmo, muita da base da equipa é a mesma e, portanto, os jogadores não deixam de ter qualidade. São momentos, é verdade, também não estamos num bom momento, mas o Casa Pia é uma equipa que tem pontos claramente fortes e outros que podemos explorar e é disso que vamos à procura no próximo jogo.»

Análise ao último jogo

«O que mostrámos durante a semana, muito mais do que o produto final no último jogo e que não foi nada do que queríamos, foi mostrar as coisas positivas que fizemos com o Rio Ave. Foi mostrar aos jogadores a quantidade de vezes que conseguimos jogar, o número de passes que conseguimos, as oportunidades que criámos e os 16 remates que fizemos.»

«Sinais positivos»

«O público, em geral, olha para o resultado e é mau, mas prefiro procurar soluções para chegar ao resultado e o que vi no último jogo foram sinais muito positivos do que temos vindo a melhorar neste mês que passou e na forma como quero o Estrela daqui para a frente.»