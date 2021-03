O treinador do Belenenses SAD, Petit, reconheceu este domingo que o Benfica, adversário no duelo da 22.ª jornada da I Liga, esta a recuperar animicamente e vai provocar «um jogo difícil» aos azuis, a partir das 20h15 de segunda-feira.

«Vai ser um jogo bastante equilibrado, com muita intensidade. O Benfica está a recuperar em termos anímicos e os padrões de identidade e, deste lado, está uma equipa a atravessar um bom momento e que quer dar continuidade a isso», referiu Petit, esperando que a sua equipa mantenha a intensidade, «a saber o que tem de fazer».

«Esperamos dar continuidade aos resultados que temos vindo a fazer. Esperamos um jogo difícil, mas estamos preparados», afirmou, em conferência de imprensa.

Petit olhou ainda à curta diferença entre o meio e o fim da classificação. «Não me lembro de um campeonato em que metade das equipas estão separadas por três ou quatro pontos, do último até ao nono. Vai ser ate ao fim. Trabalhamos semana a semana para preparar da melhor forma os jogos e conseguir o objetivo o mais rápido possível, mas sem dúvida que tem sido um campeonato muito competitivo», disse o técnico.

Petit arriscou o onze de Jorge Jesus

Na antevisão à partida, Petit arriscou avançar com a constituição inicial dos comandados de Jorge Jesus, numa defesa composta por Diogo Gonçalves e Grimaldo nas laterais e Lucas Veríssimo ou Vertonghen ao lado de Otamendi. No meio-campo, apontou a Weigl e Taarabt, com Rafa e Everton Cebolinha nas alas e, à frente, Seferovic apoiado por Pizzi ou Waldschmidt.

O Belenenses-Benfica joga-se a partir das 20h15 de segunda-feira, no Jamor, num jogo apitado por Tiago Martins. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.