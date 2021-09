Horas antes do Clássico, o Benfica joga frente ao Santa Clara, no estádio São Miguel, nos Açores.



Os encarnados vão tentar somar a quinta vitória consecutiva na Liga e conservar a liderança isolada. Por outro lado, os açorianos querem começar a escalar a tabela classificativa após um início irregular devido à participação na Liga Conferência.



Daniel Ramos ainda não sabe se poderá contar com Mikel Villanueva, defesa que esteve ao serviço da seleção da Venezuela. Jorge Jesus vive uma situação idêntica e não sabe se poderá utilizar Otamendi e Lucas Veríssimo.



Confira os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.