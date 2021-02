Novo treinador do Famalicão - sucede a João Pedro Sousa -, Silas admitiu esta quarta-feira que foi «muito fácil» aceitar o convite dos famalicenses.

«Admirei muito a equipa do ano passado, embora tenha tido muitas alterações, mas este plantel dá-me condições para praticar o futebol que gosto. Tenho uma linha de pensamento idêntica à do João Pedro Sousa, que fez um trabalho que foi incrível e queremos dar continuidade», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense.

Silas explicou depois o que o levou a aceitar o projeto do clube do Minho: «O facto de ser um projeto diferenciado é uma das razões. Pela maneira como me apresentaram o projeto e as pessoas, que acreditam naquilo que fazem, o percurso no passado recente, pois o Famalicão foi uma das equipas que admirei muito na época passada e esta temporada continuava a admirar. Aliás, o Famalicão teve muitos resultados enganadores. O facto de eu pensar assim leva-me a perceber que a equipa tem potencial para praticar o futebol que eu gosto e quero. Representei sempre clubes históricos que são mais do que um clube. E o Famalicão é, também, um caso destes. Foi muito fácil aceitar o convite.»

Sobre o Moreirense, o antigo técnico do Sporting assume que espera dificuldades.

«Espero um jogo difícil porque vamos apanhar uma equipa que vem de uma derrota pesada e que vai querer demonstrar que foi só um percalço e que quer dar a volta o mais rápido possível. O próprio Vasco Seabra já disse que o melhor para todos, nestas situações, é voltar a jogar rapidamente e eu concordo com ele. Por outro lado, vai apanhar um adversário seguramente forte, é o meu primeiro jogo, mas mesmo em três dias já implementámos coisas que queremos implementar. Estou convicto que no jogo já se poderão ver algumas delas.»

«Claro que não imaginava no Famalicão. No futebol é muito difícil prever coisas. Se me perguntasse se há uns anos ia ser treinador, eu não sabia. Se aos 40 anos depois de jogar ia treinar na I Liga, eu diria que não. Se passado dois anos de estar a treinar se ia estar a treinar o Sporting? Também achava que não. No futebol é tudo muito imprevisível», concluiu ainda, sobre a chegada ao Famalicão.

Os famalicenses recebem esta quinta-feira o Moreirense, a partir das 21h30, em jogo da 17.ª jornada da Liga.