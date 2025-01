O treinador do Farense, Tozé Marreco, expressou este sábado a ambição da sua equipa em conquistar um resultado positivo na deslocação ao terreno do Santa Clara, no domingo, em jogo da 17.ª jornada da Liga de futebol.

«Vamos com ambição e respeito pelo adversário, mas confiantes no valor do nosso grupo e no trabalho diário. Unidos, queremos trazer pontos importantes para Faro», afirmou o técnico, nas declarações partilhadas pelo clube algarvio na internet.

O Farense, que na última jornada empatou em casa com o Vitória de Guimarães (2-2), conseguiu sair da zona de despromoção direta, onde permaneceu desde a terceira jornada.

Durante a semana de preparação, a equipa trabalhou com o objetivo de anular as principais armas do Santa Clara, além de explorar os seus próprios pontos fortes, conforme explicou Tozé Marreco.

«Estamos preparados para um desafio exigente nos Açores, contra uma equipa bem organizada, forte em casa e que ocupa um lugar merecido na tabela», destacou o treinador.

O encontro entre Santa Clara, quarto classificado com 30 pontos, e Farense, 16.º com 13 pontos, está marcado para as 15h30 de domingo, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. A partida será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.