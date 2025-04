O treinador do Famalicão fez a antevisão ao duelo com o Estoril para a 29.ª jornada da Liga de futebol. Hugo Oliveira elogiou o estilo de jogo do clube da Linha de Cascais e desvalorizou o facto de de estar suspenso.

O técnico de 45 anos disse esperar dificuldades no sábado. «É um jogo muito difícil. O Estoril tem uma equipa técnica que não começou tão bem como gostaria, mas que caminhou com solidez, aliada à estabilidade do clube. Tem uma ideia de jogo positiva, tal como a nossa. Vai acontecer um bom espetáculo. Espero que os adeptos saiam satisfeitos, e os nossos mais satisfeitos do que os do Estoril», disse, na antevisão ao encontro marcado para sábado, às 15h30.

Expulso na ronda anterior, em Arouca, aos 54 minutos, numa situação que «gostaria que não tivesse acontecido e que espera evitar no futuro», o treinador vai estar ausente do banco famalicense, mas desvalorizou a suspensão.

«Não estando eu, é como se estivesse. A equipa técnica está identificada com as ideias e os princípios. A mensagem passada será a mesma do que se estivesse eu. São os jogadores que jogam. Às vezes, há a tentação de os treinadores se mostrarem durante os jogos, mas o jogo é dos jogadores. O trabalho feito durante a semana é que define o que vai acontecer», salientou.

Questionado sobre a ambição de um eventual apuramento para a Liga Conferência, numa fase em que os minhotos se encontram a seis pontos do lugar que pode dar esse acesso, o quinto, ocupado pelo Santa Clara, Hugo Oliveira vincou que a sua equipa só trabalha com «olhos no jogo seguinte».

«Alto rendimento é ganhar o jogo seguinte. A equipa joga sempre para ganhar. No final, avaliamos os pontos e a classificação. Estamos com orgulho com a evolução [da equipa], que foi muita. Há muito ainda para fazer e para crescer. No final, acredito que estaremos muito felizes», afirmou.

O Famalicão, sétimo classificado da Liga portuguesa, com 40 pontos, recebe o Estoril, nono, com 39, em desafio marcado para sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.