O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, assumiu que deseja conseguir a primeira vitória em casa no jogo da 15.ª jornada da Liga, contra o Casa Pia, e reagir à derrota com o Nacional na última jornada.

Mentalidade

«Dentro ou fora de casa, eu quero que a mentalidade da minha equipa seja igual. É claro que temos de dar uma alegria aos nossos adeptos, que esperam isto há muito tempo. Até agora ainda não ganhámos em casa e é importante pensar nisso, mas no geral, quero a mesma mentalidade dentro e fora.»

Antevisão

«A equipa tem de ser competente, querer ganhar, ser equilibrados, não ter medo do adversário e não ter medo de jogar. Tudo é possível e é preciso ter a humildade de perceber que pode funcionar ao contrário. Estou à espera de um Casa Pia que venha aqui a precisar de pontos como nós, por isso vai ser um bom jogo.»

Reação à última derrota

«Temos de olhar em frente. Falei com eles no fim do jogo e foi importante, porque disse que a maneira como íamos sair daquele momento ia decidir o nosso próximo jogo e também o nosso futuro. Espero que a reação seja aquela que todos esperamos. Já falei muitas vezes da qualidade humana do nosso grupo de trabalho e é nisso que eu aposto.»