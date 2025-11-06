Em antevisão ao Estoril-Arouca, o técnico dos beirões recordou algumas boas memórias do tempo passado no Estoril. Vasco Seabra realçou a competência do adversário dos arouquenses na 11.ª jornada da Liga portuguesa de futebol. O duelo acontece na sexta-feira às 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota.

Regresso ao Estoril

«É sempre especial voltar ao Estoril. A relação com toda a gente é muito boa e tive a primeira final da carreira lá. Sabemos que será um adversário difícil, com um bom treinador que já vem do ano passado. Alteraram o sistema, por isso teremos de estar atentos.»

Valor do Estoril

«Antes da vitória frente ao Rio Ave, eles já tinham a mesma competência, tal como nós antes e após os nossos triunfos. Acreditamos que os resultados não têm traduzido o nosso trabalho, mas não ficamos agarrados a isso. Temos de ir à procura, mas acreditamos no processo, porque isso é que vai trazer sucesso no futuro.»

Confiança no trabalho

«Estou convicto de que vamos fazer uma época muito boa e isso é com base nos jogadores que temos. Não gosto de refugiar-me em absolutamente nada. É uma questão de tempo e queremos que o tempo seja já amanhã [sexta-feira]. Nunca existirá uma revolução em janeiro.»