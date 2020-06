A jornada arranca esta segunda-feira nos Barreiros com a receção do Marítimo ao Gil Vicente. A partis daí seguem-se dois jogos por dia até sexta-feira. O Santa Clara recebe o Portimonense na quarta-feira, em jogo onde se discute a permanência na Liga, e logo a seguir o FC Porto vai à Vila das Aves com o intuito de segurar a liderança. No dia seguinte entram em campo Paços de Ferreira e Belenenses, assim como o Benfica, que visita o Rio Ave de Carlos Carvalhal. Na luta pelo título, os encarnados partem para a difícil deslocação já a saber o resultado do seu mais direto concorrente.

Na quinta-feira, e logo após o Boavista-V.Setúbal, entra em campo o Sporting, que recebe o Tondela em Alvalade. No último dia de jogos o Vitória de Guimarães recebe o Moreirense no Estádio D. Afonso Henriques, ficando o encerramento da jornada a cargo de Famalicão e Sp. Braga, que jogam o acesso à Europa no Estádio 22 de Junho.

Segunda-feira 15 junho

Marítimo- Gil Vicente, 19h00

Terça-feira 16 junho

Santa Clara-Portimonense, 19h00

Duas equipas em melhor forma neste regresso. Uma vitória e um empate é o saldo de ambas, sendo que o Portimonense vem de um empate com o Benfica, e na sua nova casa emprestada, a Cidade do Futebol, os açorianos já venceram o Sp. Braga. A equipa algarvia tem pressão acrescida por causa da luta pela permanência, já que está a cinco pontos da linha de água.

Onze provável do Santa Clara

Indisponíveis Santa Clara: Nada a registar

Onze provável do Portimonense

Indisponíveis Portimonense: Wyllian (suspenso)

Desp. Aves- FC Porto, 21h15

Sérgio Conceição quer segurar a liderança, mas tem problemas na defesa, já que Wilson Manafá e Alex Telles são suspensos (para além de que Marcano está lesionado). Não tendo entusiasmado no regresso da competição aos relvados portugueses, o FC Porto perdeu em Famalicão antes de vencer o Marítimo com golo solitário de Corona. Para o Aves, cada vez mais afundado no fundo da tabela, parece uma questão de tempo até a matemática confirmar que ditará a sua descida.

Onze provável do Desp. Aves

Indisponíveis Desp. Aves: Ricardo Mangas (suspenso) Simunec (lesionado)

Onze provável do FC Porto

Indisponíveis FC Porto: Manafá, Alex Telles (suspensos) Marcano (lesionado) e Nakajima (afastado dos treinos)

Quarta-feira 17 de junho

Paços de Ferreira-Belenenses, 19h00

Depois da derrota em Alvalade, o Paços quer urgentemente fazer pontos, pois sabe que a margem para a linha de água já só é de cinco pontos. Com o Portimonense a fazer bons resultados, os castores sabem que qualquer ponto perdido pode ser fatal neste momento. Já os azuis de Lisboa vivem confortavelmente na 13.ª posição e não perdem há seis jogos, série onde jogaram com o V. Guimarães, Rio Ave e Famalicão, por exemplo. Na primeira volta, no Jamor, registou-se uma vitória do Belenenses, com golo solitário de Cassierra.

Onze provável do Paços

Indisponíveis Paços de Ferreira: Luiz Carlos (suspenso)

Onze provável do Belenenses

Indisponíveis Belenenses: Ricardo Ferreira, Tomás Ribeiro e Francisco Varela (lesionados)

Rio Ave-Benfica, 21h15

O jogo mais quente da jornada. O Rio Ave precisa de pontos para não deixar fugir a luta europeia, o Benfica a precisar do mesmo para não ver o FC Porto escapar na tabela. Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, os encarnados têm aqui uma das deslocações mais difíceis do campeonato, mas que historicamente até tem sido valiosa para o clube da Luz no que ao título diz respeito. Em 2016, na antepenúltima jornada, um golo de Raul Jiménez deu o triunfo que permitiu ao clube da Luz quase tocar no troféu. Um resultado (0-1) que se repetiu no ano a seguir, com intervenção direta do mesmo jogador, atualmente ao serviço do Wolves.

Onze provável do Rio Ave

Indisponíveis Rio Ave: Borekovic (suspenso)

Onze provável do Benfica

Indisponíveis Benfica: André Almeida (suspenso) Grimaldo e Jardel (lesionados)

Quinta-feira, 18 de junho

Boavista-V.Setúbal, 19h00

O Boavista vem de um triunfo sobre o Sp. Braga e colocou-se na 10.ª posição da tabela. Já o Setúbal, a apenas dois pontos (e na 12.ª posição) não vence há oito jogos. Na primeira volta os sadinos venceram por 1-0, mas nas últimas quatro deslocações ao Bessa registaram-se quatro vitórias a favor dos axadrezados. Em nenhum desses jogos o V. Setúbal conseguiu marcar golos.

Onze provável do Boavista

Indisponíveis Boavista: Paulinho (suspenso)

Onze provável do V. Setúbal

Indisponíveis V. Setúbal: nada a registar

Sporting-Tondela, 21h15

Depois da vitória frente ao Paços de Ferreira, que permitiu apanhar o Sp. Braga, é agora de interesse do Sporting consolidar a 3.ª posição do campeonato. Já o Tondela, depois de conseguir empatar na Luz no recomeço da prova, espera conseguir estragar a festa na casa de outro grande. Na última jornada a equipa beirã venceu confortavelmente o Aves, último classificado. Na primeira volta o Tondela venceu por 1-0.

Indisponíveis Sporting: Mathieu, Vietto, Battaglia e Luiz Phellype (lesionados)

Indisponíveis Tondela: Pepelu (suspenso)

Sexta-feira, 19 de junho

V. Guimarães-Moreirense, 19h00

Num dia de jogos muito equilibrados, o Vitória tenta melhorar os dois empates conseguidos após a retoma. Após deixar pontos frente ao Sporting e ao Belenenses, os vimaranenses tentam vencer o vizinho, a apenas seis pontos do V. Guimarães. Na primeira volta registou-se um empate a uma bola.

Indisponíveis V. Guimarães: nada a registar

Indisponíveis Moreirense: João Aurélio (suspenso)

Famalicão-Sp. Braga, 21h15

Com o terceiro lugar em risco (após a igualdade pontual com o Sporting), o Sp. Braga tem uma das deslocações mais difíceis do campeonato. Após o empate a duas bolas registado na primeira volta, terceiro e quinto classificados discutem a qualificação europeia no Estádio 22 de Junho. Em caso da vitória caseira, o Fama garante igualdade pontual com os arsenalistas. Recorde-se que o Braga vem de duas derrotas, enquanto que o Famalicão somou duas vitórias.

Indisponíveis Famalicão: Pedro Gonçalves (suspenso) Fábio Martins (emprestado pelo Braga)

Indisponíveis Braga: Nada a registar

