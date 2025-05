Henrique Calisto foi eleito este sábado como novo presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) numa eleição realizada no decorrer do XVI Congresso Nacional da mesma associação realizado na Arena Liga Portugal, no Porto, que ditou a vitória daquele que foi um dos fundadores e o seu primeiro presidente.



A Lista A, liderada pelo antigo treinador, agora com 71 anos, recolheu 233 votos, ou seja 90,6 por cento dos votos, enquanto o candidato da Lista B, André Reis, somou apenas 20 votos. Houve ainda três votos em branco e um voto nulo. Com um total de 257 votantes, esta tratou-se da maior adesão de sempre às eleições da ANTF.

«Esta não é uma vitória minha. É uma vitória de todos os que acreditam que o treinador português deve ser respeitado, valorizado e protegido. É uma vitória da competência, da seriedade e da paixão por esta profissão. Assumo este cargo para servir os treinadores portugueses de todos os níveis – do futebol profissional ao amador, do masculino ao feminino, dos escalões de formação ao alto rendimento. Queremos uma ANTF à altura daqueles que representamos: os melhores treinadores do mundo, a melhor escola de treinadores do mundo», destacou o novo presidente depois da eleição.



Henrique Calisto que tomou posse no final do XVI Congresso Nacional, sucede, assim, a José Pereira, que esteve à frente da Direção da ANTF durante 39 anos.