Os defesas Anthony D’Alberto e Afonso Figueiredo e o médio Alex Soares estão de saída do Moreirense depois de terem terminado a ligação contratual ao clube minhoto. A confirmação foi feita por fonte do clube à agência Lusa.

D’Alberto, de 26 anos, fez 64 jogos nas três épocas ao serviço do Moreirense. Em duas épocas, Alex Soares, de 30 anos, fez o mesmo número de jogos e marcou um golo, enquanto Afonso Figueiredo, de 28 anos, participou em 14 jogos na última temporada.

Este trio segue o caminho de saída de Pedro Nuno, que é reforço do Belenenses. De saída estão também o defesa internacional venezuelano Nahuel Ferraresi e o médio David Simão, que terminaram os seus empréstimos e estão de regresso aos ingleses do Manchester City e aos gregos do AEK Atenas, respetivamente.

Em 2021/2022, o Moreirense será treinado por João Henriques, que sucede a Vasco Seabra.

Início de pré-época definido

O plantel do clube verde e branco vai regressar aos treinos a 28 de junho, três dias depois de realizar os habituais exames médicos.

A preparação da nova época vai ser feita na nova academia dos minhotos, a 200 metros do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, contemplando ainda o tradicional estágio em Ofir, entre 12 e 18 de julho. Os jogos de pré-época serão anunciados mais tarde.