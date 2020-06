Antes do pontapé de saída da partida frente ao Desportivo das Aves, os jogadores do Belenenses ajoelharam-se no relvado, associando-se na luta contra o racismo, mais intensa nas últimas semanas, principalmente em solo norte-americano depois da morte de George Floyd.



Um símbolo claro da luta contra a discriminação racial no nosso campeonato. De resto, os lisboetas foram a única equipa a tomar uma posição contra o racismo.





Antes do seu primeiro jogo os jogadores da Belenenses SAD ajoelharam-se como forma de apoio ao movimento anti-racista blacklivesmatter ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿#blacklivesmatter #icantbreathe #stopracism #georgefloyd pic.twitter.com/30s44ZApNq — Belenenses Futebol, SAD (@OsBelenensesSAD) June 5, 2020