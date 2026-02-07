Antoine Baroan foi operado com sucesso, este sábado, à fratura que sofreu na tíbia e no perónio, durante o jogo entre Sporting e AVS, da última quinta-feira, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal.

De acordo com informação avançada pelo próprio clube, o avançado francês terá alta em breve e poderá dar início ao longo período de recuperação. Recorde-se que o grave lance envolveu Baroan e Luis Suárez, quando o avançado colombiano tentava rematar a bola.

Leia o comunicado na íntegra:

«O avançado francês terá alta brevemente, a fim de iniciar o processo de recuperação.

A AVS Futebol SAD informa que Antoine Baroan foi submetido este sábado a uma intervenção cirúrgica, para tratamento da fratura de tíbia e perónio que contraiu no jogo com o Sporting, da passada quinta-feira. No Hospital Privado de Paredes, a cirurgia esteve a cargo do Dr.Miguel Quesado e do Dr.João Afonso, tendo o Dr.Pedro Grosso, médico do AFS, acompanhado todos os procedimentos da mesma. A intervenção foi um sucesso e decorreu sem qualquer tipo de complicação.

O jogador está animado, recebeu a visita do vice-presidente Miguel Socorro e terá alta amanhã, a fim de iniciar segunda-feira a recuperação junto do Departamento clínico da AVS Futebol SAD.»