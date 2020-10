O presidente do Rio Ave, António da Silva Campos, anunciou esta quinta-feira que as obras no Estádio dos Arcos estão para breve.

«A demolição da bancada nascente vai iniciar-se nos próximos dias – este atraso deve-se aos compromissos com os jogos da Liga Europa – dando lugar à construção de uma nova bancada», disse o dirigente ao Jornal de Vila do Conde.

António da Silva Campos quer que a «dimensão europeia» que o Rio Ave conquistou nos últimos anos seja acompanhada de novas infraestruturas e pretende, desta forma, encontrar uma «solução para aliviar a carga a que os relvados estão sujeitos».

O dirigente vila-condense garantiu ainda que a sede do clube «está em fase de acabamentos» e a Academia no Complexo desportivo «será uma realidade muito em breve».