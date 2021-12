António Nobre vai ser o árbitro do FC Porto-Sporting de Braga, da 14.ª jornada da I Liga, no próximo domingo (20h30), substituindo a equipa de arbitragem que ia ser liderada por Rui Costa no Estádio do Dragão, por motivo associado à covid-19 com o árbitro principal.

Em comunicado, na quarta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que «a secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF procedeu à alteração da equipa de arbitragem do FC Porto-Sp. Braga (…) uma vez que um dos árbitros inicialmente nomeados teve contacto de risco com pessoa infetada com covid-19, pelo que entrou em isolamento».

Rui Costa e um dos seus auxiliares, André Dias, saem em relação à equipa de arbitragem que estava destacada inicialmente. António Nobre passa de vídeo-árbitro para o árbitro principal, Nélson Pereira passa de assistente de vídeo-árbitro para auxiliar e Pedro Ribeiro foi chamado para ser o outro auxiliar. João Gonçalves mantém-se como o quatro árbitro e João Bessa Silva passa de auxiliar para assistente de vídeo-árbitro, função para a qual foi chamada Vasco Santos.

Devido a estas alterações, André Dias foi igualmente nomeado como quatro árbitro no Mafra-Rio Ave, da II Liga.