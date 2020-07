Carlos Carvalhal está perto de ser o próximo treinador do Sp. Braga, sabe o Maisfutebol.

O acordo entre o clube bracarense e o técnico ainda não está fechado, mas as negociações estão nesta altura avançadas. Carvalhal deverá assinar em breve um contrato de dois anos.

De resto, sabe o nosso jornal, o Flamengo estava em Portugal para levar o treinador de 54 anos, mas o projeto dos minhotos, apresentado por António Salvador, convenceu Carvalhal.

Depois de conduzir o Rio Ave ao apuramento para a Liga Europa, Carlos Carvalhal muda-se agora para Braga, de onde é natural. O técnico regressa a uma casa que bem conhece, já que foi no Sp. Braga que fez a formação como jogador e se estreou no futebol profissional. Como treinador, orientou ainda os Gverreiros do Minho na temporada de 2006/2007.

Ora, Carvalhal regressou esta temporada ao futebol português, após dez anos a trabalhar no estrangeiro. Depois de guiar o Rio Ave aos lugares europeus, como já foi referido, atraiu a cobiça de vários clubes – como o próprio assumiu –, entre eles o Flamengo, que procura um sucessor para Jesus.

O treinador luso acabou convencido pelo projeto bracarense, que define, assim, o próximo técnico a sentar-se no banco da Pedreira. Isto já depois de Artur Jorge, que assumiu a equipa após a saída de Custódio, ter sido informado de que orientará os sub-23 na próxima temporada.