O técnico do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, não falou aos jornalistas na sala de imprensa do Estádio Muniicpal de Braga, após o jogo entre o emblema bracarense e o Benfica, que os guerreiros acabaram por perder por duas bolas a zero.

Na sala de imprensa falou apenas António Salvador, presidente do Sp. Braga, que se limitou fazer uma curta declaração, sem direito a perguntas, visando a arbitragem de João Pinheiro. O treinador do Sp. Braga prestou declarações no relvado, na "flash".

Curiosamente, com Jorge Jesus aconteceu precisamente o contrário. O técnico falou na sala de imprensa, mas não falou na "flash" por não entender que estava reunidas condições para tal, devido ao volume da música da instalação sonora da pedreira.