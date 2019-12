O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) abriu um processo disciplinar ao presidente do Rio Ave, António Silva Campos, na sequência de declarações proferidas no final do jogo com o Gil Vicente, da Taça da Liga.

No final do jogo do passado sábado, que os barcelenses venceram por 1-0, o dirigente manifestou-se na sala de imprensa, dizendo que a equipa devia «estar na final four» e que roubaram «essa possibilidade» ao clube.

O Gil Vicente fez o golo do triunfo de penálti, já em tempo de compensação, pouco depois de Piazón ter marcado para o Rio Ave, num lance anulado e que motivou as queixas do treinador Carlos Carvalhal e, por inerência, da estrutura do Rio Ave.

LEIA MAIS: todas as notícias da Liga

O desaire caseiro, a par da vitória do Sporting em Portimão (2-4), ditou a eliminação da equipa de Vila do Conde da prova.

De resto, esta quinta-feira estava agendada uma reunião de António Silva Campos com Carlos Carvalhal, depois de o técnico ter afirmado que iria pedir a demissão.