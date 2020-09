Matheus Reis recusou jogar pelo Rio Ave, no passado domingo, na receção ao V. Guimarães (0-0), denunciou o presidente do clube de Vila do Conde, António Silva Campos, em declarações à Rádio Renascença. O lateral brasileiro está agora sob a alçada disciplinar do clube.

«Ele recusou jogar no dia do jogo. Não podemos aceitar estas atitudes. Foi uma surpresa muito grande. Estávamos a negociar o jogador com um clube e ele queria que fosse mais rápido. Eu aconselhei-lhe calma, explicando que estávamos a negociar e que tínhamos de chegar a acordo», revela Silva Campos.

O defesa brasileiro chegou a ser sondado pelo FC Porto, que acabou por desistir da sua contratação, antes do Olympiakos avançar com uma proposta. «Neste momento não quero falar em terceiros, porque há um processo disciplinar em curso e depois vamos tomar as medidas necessárias. Ele entendeu tomar esta atitude. Não sei se foi a mando de alguém, ou não. Temos de analisar a situação, porque o que ele fez foi muito grave, foi uma falta de respeito por este clube que tanto lhe deu. Neste momento, ele está suspenso», destacou ainda o dirigente.

Silva Campos conta ainda que tentou demover o lateral brasileiro no dia do jogo, explicando-lhe que a recusa em jogar teria «consequências graves». «Se cedermos neste caso, há outros jogadores, que quando receberem propostas de empresários e de outros clubes, olham para este exemplo e podem fazer a mesma coisa», destacou.

O presidente do clube de Vila do Conde recordou ainda que esta não foi a primeira vez que Matheus Reis faltou ao respeito ao clube. «Já há dois anos abandonou o grupo sem dar satisfações a ninguém. Foi o 19.º jogador quando fomos jogar com o Moreirense. Quando demos conta ele tinha chamado um táxi e ido embora. Isto não é admissível», contou.

Um episódio negativo na semana em que o Rio Ave vai receber o histórico Milan em jogo do play-off da Liga Europa. «Vamos dar uma bofetada de luva branca aos que faltam ao respeito ao clube, à direção, aos colegas e a todo o staff. É uma falta de respeito imperdoável», disse ainda a fechar.