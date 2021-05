O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, não esteve presente no jogo frente ao Arouca, da segunda mão do play-off, por estar infetado com covid-19.



A revelação foi feita pelo vice-presidente dos vilacondenses, Edmundo Alexandre, na sala de imprensa dos Arcos. Segundo a mesma fonte, o dirigente «está bem e a cumprir isolamento».



O Rio Ave foi, este domingo, despromovido à II Liga após 13 épocas na Liga.