O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, lamentou este domingo a suspensão de pagamentos dos direitos televisivos aos clubes, considerando que a medida terá «consequências no presente e futuro das sociedades desportivas».

O emblema vila-condense, que tem contrato com a Altice, foi um dos afetados pela decisão da operadora, que detém a Meo, em suspender os pagamentos mensais dos direitos televisivos aos clubes de futebol em abril, devido à ausência de jogos provocada pela pandemia de covid-19.

«Infelizmente as operadoras suspenderam os pagamentos dos direitos televisivos, e todos sabemos o peso que estas verbas têm nos orçamentos dos clubes do futebol português. Sabe-se as consequências que podem causar no presente e futuro das sociedades desportivas, mas não vacilamos», afirmou o dirigente, durante uma mensagem das comemorações de 81.º aniversário do clube, assinaladas neste domingo.