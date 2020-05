O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, demonstrou esta terça-feira «convicção ainda mais forte» de que o estádio do clube vai ser aprovado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a realização dos jogos caseiros que restam da I Liga de 2019/2020, em Vila do Conde.

O Estádio do Rio Ave FC foi vistoriado pela segunda vez esta terça-feira, desta vez por elementos da Administração Regional de Saúde do Norte.

«Já na anterior vistoria, fiquei com a sensação que tínhamos condições para continuar a jogar em Vila do Conde, mas depois da visita de hoje fiquei com uma convicção ainda mais forte de que o nosso estádio cumpre todos os requisitos», avançou o dirigente, em declarações à agência Lusa.

«Confirmamos o compromisso de seguir todas as normas exigidas e vamos até demolir uma parede para aumentar a área de um balneário, para cumprir a regra de cada jogador ter uma área com quatro metros quadrados de distância em relação aos restantes», partilhou.

António Silva Campos defendeu que estão garantidos todos os pressupostos exigidos sobre segurança, higienização e distanciamento, na sequência da pandemia de covid-19, além dos espaços e canais de circulação distintos para os diferentes intervenientes do jogo.

O Estádio do Rio Ave FC é considerado de nível três para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Na última semana, António Silva Campos já tinha, contudo, admitido que o Estádio do Dragão «seria uma boa alternativa» caso o clube não pudesse receber os seus jogos que restam em Vila do Conde.