O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, participou nos festejos da equipa no balneário após a conquista do quinto lugar, posição que dá acesso às provas da UEFA.



O responsável vilacondense estava a fazer um discurso, visivelmente emocionado. Assim que terminou de falar, Diego Lopes agarrou-se ao presidente. «Dobra o prémio ou não?», perguntou o «10» do Rio Ave.



Pressionado pelo restante grupo, António Silva Campos acabou por confirmar que o prémio será em duplicado. A festa foi ainda maior como se pode ver pelas imagens divulgadas por um dirigente do clube.