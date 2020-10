O Sporting voltou a Alcochete esta quinta-feira de manhã, poucas horas depois de vencer o Gil Vicente em casa por 3-1, já a pensar no jogo do próximo domingo, também em Alvalade, com o Tondela.

No início da preparação para esse jogo, Ruben Amorim ainda não contou com dois jogadores: Antunes e Bruno Tabata continuam lesionados e entregues ao departamento médico, sendo que o primeiro fez apenas tratamento, enquanto o segundo fez tratamento e trabalho de ginásio.

O treinador dividiu, de resto, o grupo em dois, como é normal a seguir aos jogos, sendo que os titulares fizeram trabalho de recuperação no ginásio e na piscina, enquanto o restante plantel trabalho normalmente no relvado.