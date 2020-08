Os reforços Antunes e Pedro Porro, bem como o avançado Luiz Phellype, foram as principais notas de destaque no primeiro treino do Sporting na pré-época 2020/2021, realizado na manhã desta terça-feira, na academia do clube, em Alcochete.

O lateral-esquerdo português e o lateral-direito espanhol já trabalharam às ordens de Rúben Amorim, técnico que contou com outra novidade na preparação. O avançado brasileiro Luiz Phellype, que recupera de grave lesão num joelho, sofrida em janeiro, fez parte dos primeiros exercícios com bola da sessão, de acordo com nota oficial do clube. O dianteiro de 26 anos fez depois trabalho à parte, com o fisioterapeuta Rúben Ferreira.

Os leões voltam a trabalhar na academia a partir das 10 horas de quarta-feira, à porta fechada.