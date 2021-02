O Sporting dificilmente poderá contar com Nuno Mendes na próxima segunda-feira, dia de jogo em Barcelos. O lateral esquerdo fez apenas treino condicionado no relvado, na sessão de trabalho realizada neste sábado, e a sua recuperação afigura-se como muito improvável.



No dia a seguir à vitória em casa do Marítimo, os titulares de Rúben Amorim fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes subiram ao relvado. O Sporting ainda treina na manhã de domingo, antes do jogo na casa do Gil Vicente, uma equipa moralizada pelo triunfo no Bessa.



Se Nuno Mendes continuar de fora, Antunes e o reforço Matheus Reis são as alternativas naturais. O primeiro, internacional português, foi muito elogiado por Rúben Amorim após a vitória no Funchal.