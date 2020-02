O Benfica recorreu a uma empresa de outsourcing, a Egor, para contratar figurantes para a Gala Galardões Cosme Damião, marcada para 4 de março, para o Campo Pequeno.

A empresa contratada chegou a publicar um anúncio em plataformas online, a pedir «figurantes» para gala de clube de futebol português», sem referir o nome do Benfica, mas conjugando o pedido com a data e o local, era fácil perceber que só podia ser a gala do clube da Luz.

Se havia dúvidas, o anúncio ainda acrescenta que será a «gala do clube de futebol português com maior número de sócios».

Nos requisitos exigidos aos candidatos a «ocupar os espaços da zona de «plateia» não era preciso ser sócio do Benfica, bastava ter «formação mínima (12.º ano)», «excelente apresentação» e «disponibilidade imediata».

Em contrapartida, era oferecido um contrato de prestação de serviços e um vencimento, à hora, «atrativo».

Os referidos anúncios deixaram, entretanto, de estar disponíveis nas referidas plataformas.