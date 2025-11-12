Liga
Há 36 min
Liga e APAF reúnem para discutir «ambiente crítico» nas arbitragens
Encontro teve como foco propostas de alterações regulamentares para a próxima época
A Liga e Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reuniram esta quarta-feira. O mote do encontro foi discutir o «ambiente crítico vivido face às arbitragens» em Portugal.
Do lado da Liga, Reinaldo Teixeira, presidente, foi o representante. Já a APAF fez-se também representar pelo líder máximo, José Borges. Além de abordar a atualidade polémica das arbitragens, foram também apresentadas propostas de alterações regulamentares para a próxima época desportiva.
Num comunicado partilhado pela Liga, a organização das competições profissionais em Portugal compromete-se a «garantir a estabilidade necessária no seio dos árbitros e salvaguardar a qualidade do serviço de arbitragem que é prestado às competições profissionais».
