A Direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), representada pelo presidente José Borges e o vice-presidente Nuno Silva, foi recebida esta segunda-feira, com carácter de urgência, pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para discutir o ambiente que se vive no futebol profissional.



Segundo revela a APAF, «em cima da mesa esteve a discussão do ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros, assim como o aumento do sentimento de impunidade existente em quem tem responsabilidades no futebol português - mas que continua a optar por um discurso atentatório da dignidade dos árbitros».

Neste sentido, o órgão representativo dos árbitros manifestou a intenção de apresentar um «conjunto de medidas que os árbitros portugueses pretendem ver implementadas no Regulamento Disciplinar das competições profissionais».



Nesta mesma reunião também marcaram presença Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, e Rui Caeiro, Diretor da FPF.