A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) revelou que durante o primeiro trimestre do ano proibiu a entrada em recintos desportivos a 99 adeptos.

«Cerca de 61,6 por cento das interdições correspondem ao ilícito de posse e/ou uso de artefactos pirotécnicos. Em caso de incumprimento de sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos decretada, os adeptos incorrem no crime de desobediência qualificada e serão detidos pelas autoridades policiais», informou a instituição.

Neste relatório relativo aos meses entre janeiro e março de 2026, a APCVD aborda ainda exemplos de casos sancionados nesse período.

Com estas sanções e de acordo com Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), neste momento estão impedidas de entrar em recintos desportivos cerca de 430 pessoas. Aproximadamente 350 destas sanções foram aplicadas pela APVCD, sendo as restantes impostas pelos Tribunais Judiciais.