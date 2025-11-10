A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta segunda-feira a instauração de um processo de contraordenação devido a um arremesso de objeto com água ocorrido na tribuna do Estádio de São Miguel, durante o jogo entre Santa Clara e Sporting, da 11.ª jornada da Liga, que terminou com o triunfo dos leões por 2-1.

O incidente refere-se ao facto de o presidente do Sporting, Frederico Varandas, presente na zona da tribuna, ter sido atingido e poderá configurar uma infração prevista na lei que combate a violência no desporto.

Em comunicado, a APCVD confirmou que já deu início ao processo para apurar responsabilidades. Além disso, revelou que, relativamente ao mesmo encontro, foi igualmente reportada uma tentativa de agressão por parte de Henrique Silva a Pedro Gonçalves.

Neste caso, por poder tratar-se de matéria de natureza criminal, a APCVD informou que irá remeter o caso ao Ministério Público, acompanhando o envio de toda a informação considerada relevante para a investigação.

De recordar, o Santa Clara já pediu desculpa pelo arremesso da água contra o dirigente leonino.

Leia aqui o comunicado na íntegra da APCVD:

«Face às notícias difundidas em diversos órgãos de comunicação social, relativas a um arremesso de objeto — ilícito passível de constituir uma contraordenação — ocorrido na tribuna e dirigido a um dirigente, durante o jogo entre o CD Santa Clara e o Sporting CP, realizado no Estádio de São Miguel, a contar para a 11.ª jornada da 1.ª Liga, competição organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos.

Nas mesmas notícias, e relativamente ao mesmo jogo, é também referida uma tentativa de agressão por parte de um jogador. Atendendo a que a ocorrência de tal episódio poderá constituir um ilícito criminal, a APCVD remeterá o reporte desta situação ao Ministério Público, bem como toda a informação que se afigure útil à prossecução da justiça, tendo em conta a competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal.»