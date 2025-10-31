A APCVD, Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, informou esta sexta-feira que, até ao final do terceiro semestre, impediu 324 adeptos de entrarem em recintos desportivos e multou outros 492.

No relatório, a entidade revelou que três em cada quatro adeptos (76 por cento) foram proibidos devido à posse e/ou utilização de pirotecnia. As penas rondam os 14 meses e um total de multas no valor de 105 mil euros.

De acordo com os dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID) são 450 pessoas que estão impedidas de aceder a recintos desportivos. Dessas, cerca de 370 devido à decisão da APCVD.