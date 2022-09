A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) congratulou-se esta terça-feira pela decisão da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) em unir as várias federações para debater a segurança nos espetáculos desportivos.

«Foi com satisfação que tomámos nota da posição da APCVD, no sentido de que a discussão suscitada pela Liga Portugal sobre fenómenos de violência associada ao desporto deveria ser mais abrangente e envolver federações de modalidades com jogos considerados de risco elevado», referiu o organismo, que tinha previsto reunir, isoladamente, na sexta-feira.

«A Liga Portugal sempre defendeu que os fenómenos de violência associada ao desporto são matéria não exclusiva do futebol profissional, contaminando todo o sistema desportivo, congratulando-se com o facto de a APCVD ter alargado o âmbito da discussão», lê-se ainda na nota.

Refira-se que a APCVD anunciou que «dentro de dias» vai juntar as federações de futebol, patinagem, voleibol, andebol e basquetebol, além da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A LPFP lembrou que já apresentou várias «medidas para abordar a resolução deste problema» e assegurou que não desistirá da «defesa firme dos valores essenciais do desporto, pugnando por banir todo e qualquer ato de racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos».