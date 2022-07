A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou 195 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos no primeiro semestre do ano, das quais 146 já entraram em vigor, segundo anunciou o organismo.

Das 542 decisões proferidas entre 1 de janeiro e 30 de junho, 58 por cento resultaram em decisões condenatórias, 35 por cento foram arquivadas, por motivos vários, e 7 por cento foram remetidas para o Ministério Público, por conterem ilícitos criminais.

Comparativamente ao período homólogo de 2021, registou-se uma subida nas decisões condenatórias com aplicação de coima, de 172 para 208, uma descida nas admoestações, de 153 para 101, e um aumento da remessa para o Ministério Público, de 17 para 41.

No primeiro semestre do ano foram proferidas 195 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos e 146 entraram já em vigor.

Do total das 146 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos aplicadas pela APCVD e entradas em vigor no primeiro semestre do ano, 60 por cento (88) dizem respeito a medidas cautelares e 40 por cento (58) a sanções acessórias.

Estes números referem-se apenas às interdições e decisões condenatórias aplicadas pela APCVD e não integram as interdições aplicadas pelas autoridades judiciárias/tribunais.

Em cerca de três anos, a APCVD aplicou mais de 600 interdições de acesso a recintos desportivos, das quais cerca de 500 já entraram em vigor.