Decorria o quarto minuto da partida em Vila do Conde, quando Bruno Costa, o árbitro, se lesionou no pé esquerdo. O juiz do encontro pediu, prontamente, a entrada da equipa médica do Rio Ave.

Após alguns testes, Bruno Costa decidiu que não continuaria em campo, pelo que Miguel Fonseca – até então quarto árbitro – assumiu o leme do Rio Ave-Arouca.

É a estreia do árbitro, de 28 anos, na Liga. Aquando do anúncio da reforma de Artur Soares Dias, Miguel Fonseca foi o escolhido para ocupar a vaga.

O encontro esteve interrompido cinco minutos.

Siga, aqui, ao minuto, o encontro entre Rio Ave e Arouca.