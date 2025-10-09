O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em parceira com o canal que detém os direitos da Liga, divulgou, esta quinta-feira, os áudios das comunicações entre os videoárbitros e os árbitros em alguns dos lances das últimas jornadas.

Em análise esteve o penálti assinalado por falta de Morten Hjulmand sobre Gustaf Lagerbielke, que valeu o empate ao Sp. Braga na visita ao Sporting (1-1), já em tempo de descontos, no passado domingo.

A comunicação entre árbitro e VAR:

Cláudia Ribeiro, VAR: «Daqui VAR, Cláudio. Peço-te que venhas à zona de revisão para um possível penálti. Vou mostrar-te o Hjulmand a agarrar completamente o jogador. (…) Está aqui a agarrar a camisola completamente. Não consegue jogar a bola, a bola cai lá. Ele nunca larga o jogador.»

Cláudio Pereira, árbitro: «Certo, Cláudia. Eu vou mudar»

VAR: «Queres outra câmara?»

Árbitro: «Eu vou mudar e vou dar cartão amarelo ao Hjulmand»

VAR: «Tens aqui a outra [câmara]»

Árbitro: «Sim, sim. Ele puxa muito… número 42.»

A opinião de Duarte Gomes, Diretor Técnico Nacional do Conselho de Arbitragem

«Não é um lance fácil, no último minuto. Um lance determinante, já em tempo de descontos, um jogo teoricamente difícil de arbitrar, com natureza emocional maior. É possível ter frieza, foco e pragmatismo, com comunicação assertiva, calma e acertada. (…) Estes são os penáltis que queremos ver assinalados. O jogador é totalmente impedido de tentar jogar a bola. É agarrado de forma persistente - a imagem é clara - a duas mãos, por um jogador que só tem um objetivo naquele momento: travar o adversário. Daí o cartão amarelo. São os penáltis que fazem sentido marcar por agarrar. É a mensagem que passamos aos árbitros e são os lances em que queremos intervenção.»