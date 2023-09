O Conselho de Arbitragem, em parceira com o canal que detém os direitos da Liga, divulgou os áudios das comunicações entre os videoárbitros e os árbitros de nove lances. Da Supertaça à terceira jornada, tudo foi explicado - apenas foram tidos em conta lances em que os árbitros foram chamados ao monitor confome esclareceu o vice-presidente do CA, João Ferreira.



Há dois lances do mesmo encontro e uma situação em que o árbitro fica chateado por se ter apercebido logo de qual seria a decisão correta. Há, também, um lance em que o árbitro discorda da opinião do VAR.



Na primeira quinta-feira de outubro vão ser partilhados outros áudios.



1.º lance - expulsão de Pepe na Supertaça: «Conduta violenta do Pepe»

VAR (João Pinheiro): Godinho, daqui VAR. Aconselho-te a ires à zona de revisão ver conduta violenta.

Árbitro (Luís Godinho): É o Pepe?



(...)



Árbitro: Já estou.



VAR: Tenho esta imagem e outra.



Árbitro: Ok. Conduta violenta, sem bola, joelho nas costas do avançado. Conduta violenta. Vou dar vermelho ao Pepe por agressão.



2.º lance - golo anulado a Galeno na Supertaça: «É mão! Ponto final!»



VAR (João Pinheiro): Godinho, daqui VAR. Aconselho-te a ires à zona de observação. Possível mão em lance do ataque.



Quarto árbitro: Otamendi está a correr nessa direção



Luís Godinho: Fonte de contato? Bora! É no limite, mas é na parte inferior da axila. É mão.. ele domina, vira e faz golo. Ou seja.. é mão! Ponto final!





3.º lance - possível vermelho a Bruno Lourenço no Boavista-Benfica: «Deixa essa imagem para vender»



VAR (André Narciso): Nobre, daqui VAR. Peço que venhas à zona de revisão ver cartão vermelho.



Árbitro assistente (Pedro Martins): Possível cartão vermelho.



VAR (André Narcirso): Nobre, ponto de contacto. Não tem inteção de jogar a bola e atinge adversário com pitons no gémeo.



Árbitro (António Nobre): Deixa estar esta imagem para vender. Fary! Fary! Respeita, se faz favor.



VAR: É o número 8.



4.º lance - possível penálti no Rio Ave-Desp. Chaves: «Consegues dar-me uma imagem mais aproximada?»



VAR (João Pinheiro): Baixinho, daqui VAR. Aconselho veres revisão de possível penálti.



Árbitro (Ricardo Baixinho): Ok.



VAR: Tens esta imagem, mas posso mostrar mais. A bola está em jogo e o jogador chega atrasado, mas vê tu.



Árbitro: Consegues dar-me outra imagem? Uma imagem mais aproximada para ver o contacto na perna direita do avançado? Porque a bola já está... Já vi, mas preciso de uma imagem mais aproximada desse contacto no pé direito. É esse o pé que toca ou é o segundo? Parece-me mais o segundo.



VAR: O primeiro não é tão claro, o segundo é claro.



Árbitro: Ok! É isso! Mas pronto, o avançado já tinha chutado a bola no momento do contacto. Vou dar amarelo por ser negligente. Preciso do número do jogador. Creio que é o 2, mas preciso de confirmar.



VAR: Aguarda só um segundo.



Árbitro: É o dois certo?



VAR: Sim, Ricardo. Concordo.



Assistente (Andreia Sousa): O número dois está cá atrás à minha beira.



5.º lance - penálti revertido no Benfica-Estrela da Amadora: «Tem o braço encostado, vou anular o penálti»

VAR (Rui Costa): Gustavo, daqui VAR. Aconselho-te a ires à zona de revisão para anulares o penálti. Jogador está com braço em posição natural.



Árbitro (Gustavo Correia): Temos outra imagem?

Árbitro: Ok, esta é melhor. Certo, tem o braço encostado, vou anular o penálti.»



6.º lance - possível vermelho no Desp. Chaves-Sp. Braga: «Dá-me em velocidade real»

VAR (Bruno Esteves): João, daqui VAR. (…) O lance tem enquadramento de vermelho.

Árbitro (João Gonçalves): Ok.

VAR: Estás a ver? É o momento da falta. Esta é a distância da bola para o ataque. Na master, consegues ver a distância para o outro jogador.

Árbitro: Tens uma imagem de topo para ver distância?

VAR: Este jogador da imagem está muito longe e o outro que aparece está atrás.

Árbitro: Não tens outra câmara?

Árbitro: Dá-me em velocidade real. Vou dar vermelho ao número três e anular o amarelo. Obrigado.



7.º lance - penálti e vermelho no Vizela-Arouca: «Cartão vermelho sem espinhas»



VAR (Manuel Mota): Hélder, daqui VAR. Aconselho-te a vires à zona de revisão apra mostrar vermelho no penálti. Há empurrão... a bola está a uma distância...



Árbitro (Hélder Malheiro): O penálti está confirmado. Eu vou ver para mudar para vermelho, está bem?



VAR: Hélder, a imagem é esta. Ele vai jogar... (imperceptível)



Árbitro: Número 13. Cartão vermelho sem espinhas.



8.º lance - possível vermelho no Vizela-Arouca: árbitro solta palavrão



VAR (Manuel Mota): Hélder, daqui VAR. Aconselho-te a vires à zona de revisão para veres vermelho.



Árbitro (Hélder Malheiro): Sim, Mota. Estou cá.



VAR: Vou-te mostrar.



Árbitro: Deixa continuar. Não pares a imagem. Deixa continuar depois do contacto, mas devagar.



VAR: É o número 82.



Ábitro: isto parecia-me, ca*****.



Assistente. Hélder, é o jogador mais perto de mim. Está aqui do meu lado.



Árbitro: Muito feio, amigo. Muito feio.



9.º lance - possível penálti no Sporting-Famalicão: árbitro discorda do VAR

VAR (António Nobre): André, daqui VAR. Aconselho-te a ires à zona de revisão veres possível penálti.



Árbitro (André Narciso): Estou a chegar.



VAR: É como descreveste, mas ele está sempre a ver a bola e a mão esta à frente. Vou dar-te esta imagem melhor.



Árbitro: Consegues aproximar? A bola vem do próprio colega. Já tem a mão nessa possição.



VAR. Para mim não está em posição natural e está levantada.

Árbitro: Ok, estou a perceber. Pára no momento. A bola vem inesperada de um colega.. Tens imagem da volumetria do jogador?



VAR: Sim, tenho.



Árbitro: Ele nunca fez movimento para a bola. Olha, bate no corpo. Ele nunca movimentou a mão para ir para a bola. A bola bateu-lhe na mão depois do peito. Obrigado, mas vou manter a minha decisão.