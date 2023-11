Os clubes da Liga que compõem a comissão de acompanhamento ao Grupo de Trabalho constituído pela Federação Portuguesa de Futebol para a criação de uma entidade externa para a gestão da arbitragem reunião esta segunda-feira e deixaram várias sugestões à FPF.

Em comunicado, a comissão refere que foi surpreendida com o facto de a proposta ter sido apresentada, e tornada pública, «sem que dela tenha sido dado conhecimento prévio aos restantes elementos do Grupo de Trabalho, do qual a APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) também faz parte».

No entanto, lê-se no comunicado, «os clubes continuarão disponíveis para colaborar na construção de uma proposta que vá ao encontro do objetivo de um modelo mais eficiente e eficaz para a gestão da arbitragem portuguesa, que garanta um serviço de qualidade nas competições profissionais».

A Liga refere uma série de propostas que, diz, não foram respeitadas no plano apresentado. A saber:

1 - A clarificação das vantagens do novo modelo em relação ao atual;

2 - A participação no modelo de governação deverá ser equitativa e equilibrada entre FPF, Liga Portugal e APAF;

3 - Um modelo de financiamento sustentado e rigoroso, que cumpra os limites orçamentais existentes;

4 - Um modelo de recrutamento e gestão baseado na meritocracia e classificações públicas;

5 - O princípio de separação entre a função de nomeação e de avaliação dos árbitros;

6 - Uma comunicação transparente e sistemática, assegurando contínuo esclarecimento e informação sobre a atividade (disponibilização dos áudios do VAR);

7 - A oportunidade da reestruturação do atual modelo, num período de fim de ciclo da FPF.

«Os clubes consideram também que os prazos definidos na proposta apresentada pelo Conselho de Arbitragem para a implementação do novo modelo não se coadunam com a exigência da reflexão necessária a uma alteração que obrigará a uma reformulação do quadro legal vigente e dos próprios estatutos da Federação Portuguesa de Futebol», nota ainda, o comunicado.

Ainda na mesma nota, os clubes dizem que já não faz sentido continuarem neste Grupo de Trabalho, mas reforçam que continuam com total disponibilidade para continuar a colaborar para a criação de um «modelo estruturado e bem pensado»

«No final do encontro, os Clubes reconheceram não encontrar, face à proposta apresentada pelo Conselho de Arbitragem, sentido na manutenção do Grupo de Trabalho para que a Liga Portugal foi, em conjunto com a APAF, convocada em junho, uma vez que o propósito que levou à sua criação está agora esgotado. Reforçam, ainda assim, total disponibilidade para, através dos contributos da Liga Portugal, continuarem a colaborar num modelo estruturado e pensado com a profundidade exigida a uma alteração num setor tão importante para o Futebol em Portugal.»

