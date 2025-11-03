Fábio Veríssimo denunciou ter sido alvo de pressão por parte do FC Porto durante o jogo com o Sp. Braga.

Segundo relatou o Correio da Manhã e confirmou também o Maisfutebol, o árbitro do jogo no Dragão registou no relatório do jogo que durante o intervalo foi colocada no balneário dele uma televisão a passar repetidamente, sem que o aparelho pudesse ser desligado, alguns lances da primeira parte, nomeadamente o do golo anulado a Froholdt por falta de Bednarek sobre o guarda-redes do Sp. Braga.

Na televisão passou ainda o vídeo de um golo do Benfica na final de um torneio da Pontinha com o FC Porto, num lance alegadamente idêntico no qual a decisão de Fábio Veríssimo, o juiz desse jogo, foi contrária à tomada neste domingo.

O incidente, foi também comunicado aos delegados da Liga, deverá originar a abertura de um inquérito disciplinar que deverá ser comunicado quando for divulgado o «mapa de castigos» da jornada 10 da Liga.