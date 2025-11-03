Fábio Veríssimo denuncia tentativa de pressão do FC Porto
Árbitro do jogo deste domingo no Dragão registou incidente no relatório
Fábio Veríssimo denunciou ter sido alvo de pressão por parte do FC Porto durante o jogo com o Sp. Braga.
Segundo relatou o Correio da Manhã e confirmou também o Maisfutebol, o árbitro do jogo no Dragão registou no relatório do jogo que durante o intervalo foi colocada no balneário dele uma televisão a passar repetidamente, sem que o aparelho pudesse ser desligado, alguns lances da primeira parte, nomeadamente o do golo anulado a Froholdt por falta de Bednarek sobre o guarda-redes do Sp. Braga.
Na televisão passou ainda o vídeo de um golo do Benfica na final de um torneio da Pontinha com o FC Porto, num lance alegadamente idêntico no qual a decisão de Fábio Veríssimo, o juiz desse jogo, foi contrária à tomada neste domingo.
O incidente, foi também comunicado aos delegados da Liga, deverá originar a abertura de um inquérito disciplinar que deverá ser comunicado quando for divulgado o «mapa de castigos» da jornada 10 da Liga.