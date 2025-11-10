O futebol português voltou a viver um ambiente pesado, com trocas de acusações entre dirigentes, protestos e comunicados a visar a arbitragem.

Só nesta 11.ª jornada da Liga, o pontapé de canto mal assinalado que precedeu o golo da vitória do Sporting nos Açores resultou em comunicados de Benfica e FC Porto, além de uma queixa do Santa Clara ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Já no domingo, o presidente do Benfica, Rui Costa, veio insurgir-se contra a prestação de Gustavo Correia e restante equipa de arbitragem no empate entre Benfica e Casa Pia. O próprio José Mourinho estava visivelmente irritado com as decisões do árbitro e dirigiu-se a ele após o encontro, ainda no relvado.

Também na II Liga há casos de clubes a visarem a arbitragem, nomeadamente com recurso a publicações nas redes sociais.

Além disto, os dirigentes dos três principais clubes do futebol português têm trocado acusações entre si – André Villas-Boas chegou mesmo a dizer que Frederico Varandas tinha Rui Costa «no bolso».

O ambiente em torno do futebol, recorde-se, deteriorou-se após ter sido público que Fábio Veríssimo denunciou tentativas de pressão no FC Porto-Sp. Braga. Desde então, raramente há um dia sem uma nova polémica e os árbitros até decidiram entrar em campo mais cedo como forma de protesto contra as críticas que têm recebido.

Por isso, o Maisfutebol decidiu colocar a pergunta aos leitores, em forma de sondagem. De quem é a culpa do ambiente no futebol português? VOTE na sondagem.