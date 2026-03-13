A arbitragem de Iancu Vasilica na vitória do FC Porto sobre o Arouca (3-1), na 24.ª jornada da Liga, foi classificada como «insatisfatória», segundo a métrica divulgada pelo Conselho de Arbitragem, até duas semanas depois de concluídas as rondas.

Um jogo que ficou marcado pelo polémico penálti assinalado sobre Fofana, aos 87 minutos, quando o jogo estava empatado 1-1. Recordamos que nesse jogo, o FC Porto entrou a ganhar, com um golo logo aos 18 segundos, marcado por Pietuszewski. No entanto, os lobos de Vasco Seabra gelaram o Dragão quando, aos 70 minutos, Djouahra empatou o jogo.

Foi já aos 87 minutos que surgiu o tal lance polémico em que Fofana cai na área, pressionado por um adversário, ao tentar rematar uma bola. O lance foi analisado pelo VAR que acabou por confirmar o castigo máximo que permitiu a William recuperar a vantagem para o FC Porto que acabou por vencer por 3-1, com Moffi a marcar o terceiro ao 90+9.

Tanto o árbitro, neste caso Iancu Vasilica, como o vídeoárbitro, Rui Costa, tiveram uma classificação de «insatisfatório».

Recordamos que a métrica aplicada pelo Conselho de Arbitragem, em nome da transparência na arbitragem, inclui os parâmetros de «muito satisfatório», «satisfatório» e «insatisfatório».

Além do jogo do Dragão, o Tondela-Santa Clara (2-2) também recebeu uma dupla nota negativa.

Uma referência ainda para a vitória do Sp. Braga sobre o Nacional na Choupana (2-1), que contou com uma arbitragem negativa, embora a avaliação do vídeárbitro tenha sido «muito satisfatória».

A avaliação das arbitragens nos jogos da 24.ª jornada

FC Porto - Arouca

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

Sporting - Estoril

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

AVS - Estrela da Amadora

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional - Sp. Braga

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Vitória - Alverca

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

Tondela - Santa Clara

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

Casa Pia - Moreirense

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Rio Ave - Famalicão

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Gil Vicente FC - Benfica

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório