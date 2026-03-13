FC Porto-Arouca teve arbitragem e VAR com nota negativa
Jogo da 24.ª jornada da Liga ficou marcado pelo polémico penálti sobre Fofana
Jogo da 24.ª jornada da Liga ficou marcado pelo polémico penálti sobre Fofana
A arbitragem de Iancu Vasilica na vitória do FC Porto sobre o Arouca (3-1), na 24.ª jornada da Liga, foi classificada como «insatisfatória», segundo a métrica divulgada pelo Conselho de Arbitragem, até duas semanas depois de concluídas as rondas.
Um jogo que ficou marcado pelo polémico penálti assinalado sobre Fofana, aos 87 minutos, quando o jogo estava empatado 1-1. Recordamos que nesse jogo, o FC Porto entrou a ganhar, com um golo logo aos 18 segundos, marcado por Pietuszewski. No entanto, os lobos de Vasco Seabra gelaram o Dragão quando, aos 70 minutos, Djouahra empatou o jogo.
Foi já aos 87 minutos que surgiu o tal lance polémico em que Fofana cai na área, pressionado por um adversário, ao tentar rematar uma bola. O lance foi analisado pelo VAR que acabou por confirmar o castigo máximo que permitiu a William recuperar a vantagem para o FC Porto que acabou por vencer por 3-1, com Moffi a marcar o terceiro ao 90+9.
Tanto o árbitro, neste caso Iancu Vasilica, como o vídeoárbitro, Rui Costa, tiveram uma classificação de «insatisfatório».
Recordamos que a métrica aplicada pelo Conselho de Arbitragem, em nome da transparência na arbitragem, inclui os parâmetros de «muito satisfatório», «satisfatório» e «insatisfatório».
Além do jogo do Dragão, o Tondela-Santa Clara (2-2) também recebeu uma dupla nota negativa.
Uma referência ainda para a vitória do Sp. Braga sobre o Nacional na Choupana (2-1), que contou com uma arbitragem negativa, embora a avaliação do vídeárbitro tenha sido «muito satisfatória».
A avaliação das arbitragens nos jogos da 24.ª jornada
FC Porto - Arouca
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Sporting - Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
AVS - Estrela da Amadora
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional - Sp. Braga
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Vitória - Alverca
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Tondela - Santa Clara
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Casa Pia - Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave - Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Gil Vicente FC - Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório