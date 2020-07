Hugo Miguel foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre Benfica e V. Guimarães, às 21h30 de terça-feira, relativo à 32.ª jornada da I Liga.

O organismo confirmou, este sábado, as equipas de arbitragem para os seis primeiros jogos da ronda, que decorrem entre segunda e terça-feira.

No Marítimo-Rio Ave vai estar Cláudio Pereira, ao passo que Hélder Malheiro é o homem do apito no V. Setúbal-Famalicão. Gustavo Correia apita o Santa Clara-Desp. Aves, Manuel Mota o Portimonense-Boavista e Jorge Sousa o Gil Vicente-Tondela.

Faltam apenas conhecer os árbitros do Moreirense-Paços, do Sp. Braga-Belenenses e do FC Porto-Sporting, jogos de quarta-feira.

Marítimo-Rio Ave (2.ª feira, 19h00)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Álvaro Mesquita e Bruno Trindade

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

V. Setúbal-Famalicão (2.ª feira, 21h15)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e José Luzia

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Santa Clara-Desp. Aves (3.ª feira, 17h00)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Carlos Xistra

AVAR: Marco Vieira

Portimonense-Boavista (3.ª feira, 19h15)

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Paulo Miranda

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Gil Vicente-Tondela (3.ª feira, 21h30)

Árbitro: Jorge Sousa

Assistentes: Nuno Manso e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Luís Máximo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nélson Cunha