Já se conhecem as nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para os jogos da 31.ª jornada da Liga. A lista foi divulgada pela entidade no sítio oficial nesta quarta-feira.

O árbitro David Silva será responsável pelo Estrela da Amadora-FC Porto, com Manuel Mota na sala do VAR. Carlos Macedo ajuizará o Benfica-AVS, com assistência de Pedro Ferreira na Cidade do Futebol e o Boavista-Sporting terá Miguel Nogueira como juiz, com Manuel Oliveira como VAR.

Veja a lista completa:

FC Famalicão-SC Braga

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques

CD Santa Clara-FC Arouca

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Andreia Sousa e Diogo Pereira

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Pedro Mota

Gil Vicente FC-SC Farense

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

CF Estrela-FC Porto

Árbitro: David Silva

Assistentes: Tiago Costa e Carlos Campos

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Manuel Mota

AVAR: José Pereira

Moreirense FC-CD Nacional

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Pedro Felisberto e Francisco Pereira

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Hugo Ribeiro

SL Benfica-AVS

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: André Dias e João Macedo

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Miguel Martins

Vitória SC-Rio Ave FC

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Hugo Santos

4.º árbitro: Ana Afonso

VAR: Luís Ferreira

AVAR: José Pereira

Boavista FC-Sporting CP

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: David Soares

Casa Pia AC-Estoril Praia

Árbitro: Gonçalo Neves

Assistentes: Pedro Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Sophia Rosa

VAR: Rui Costa

AVAR: Sérgio Jesus