Liga: António Nobre no Santa Clara-Benfica, Bessa no Nacional-FC Porto
Confira as nomeações para a 22.ª jornada do campeonato, que conta com dérbi minhoto e visita do Famalicão a Alvalade
O Conselho de Arbitragem da FPF revelou, nesta quarta-feira, as nomeações para a 22.ª jornada da Liga, a principiar na sexta-feira com o Santa Clara-Benfica. Nos Açores, António Nobre vai dirigir o encontro, com Manuel Oliveira no VAR.
No domingo, na Madeira, José Bessa vai arbitrar o Nacional-FC Porto, com João Bento no VAR. Horas mais tarde, David Santos vai dirigir o Sporting-Famalicão, contando com João Cassegas no VAR.
Na II Liga, Anzhony Rodrigues vai arbitrar o Feirense-Desp. Chaves, enquanto Fábio Veríssimo vai ser o quarto árbitro no Benfica B-Felgueiras. Ainda nesta prova, Tiago Martins vai ser VAR no U. Leiria-FC Porto – a disputar no Estoril – e Hélder Malheiro vai arbitrar o Penafiel-Lourosa.
Consulte as equipas de arbitragem para a 22.ª jornada da Liga.
Santa Clara-Benfica
Árbitro: António Nobre.
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira.
4.º árbitro: Luís Filipe.
VAR: Manuel Oliveira.
AVAR: Nuno Eiras.
Tondela-Alverca
Árbitro: Pedro Ramalho.
Assistentes: Hugo Coimbra e Diogo Pereira.
4.º árbitro: Flávio Lima.
VAR: Rui Soares.
AVAR: Márcio Azevedo.
Casa Pia-Arouca
Árbitro: Diogo Rosa.
Assistentes: Vasco Marques e André Botelho.
4.º árbitro: José Rodrigues.
VAR: Rui Oliveira.
AVAR: Tiago Leandro.
Vitória-Estrela
Árbitro: Carlos Macedo.
Assistentes: Luís Costa e João Morte.
4.º árbitro: Rui Lima.
VAR: Manuel Mota.
AVAR: Paulo Miranda.
Gil Vicente-Sp. Braga
Árbitro: Cláudio Pereira.
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus.
4.º árbitro: Flávio Jesus.
VAR: Rui Costa.
AVAR: José Pereira.
Nacional-FC Porto
Árbitro: José Bessa.
Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro.
4.º árbitro: Fábio Melo.
VAR: João Bento.
AVAR: Pedro Sousa.
AVS-Estoril
Árbitro: Luís Godinho.
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota.
4.º árbitro: Bruno Vieira.
VAR: João Casegas.
AVAR: Marco Vieira.
Sporting-Famalicão
Árbitro: David Silva.
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha.
4.º árbitro: Hélder Carvalho.
VAR: Vasco Santos.
AVAR: Fábio Silva.
Rio Ave-Moreirense
Árbitro: Ricardo Baixinho.
Assistentes: Ricardo Carreira e Andreia Sousa.
4.º árbitro: Humberto Teixeira.
VAR: João Malheiro Pinto.
AVAR: Fábio Monteiro.