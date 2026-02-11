O Conselho de Arbitragem da FPF revelou, nesta quarta-feira, as nomeações para a 22.ª jornada da Liga, a principiar na sexta-feira com o Santa Clara-Benfica. Nos Açores, António Nobre vai dirigir o encontro, com Manuel Oliveira no VAR.

No domingo, na Madeira, José Bessa vai arbitrar o Nacional-FC Porto, com João Bento no VAR. Horas mais tarde, David Santos vai dirigir o Sporting-Famalicão, contando com João Cassegas no VAR.

Na II Liga, Anzhony Rodrigues vai arbitrar o Feirense-Desp. Chaves, enquanto Fábio Veríssimo vai ser o quarto árbitro no Benfica B-Felgueiras. Ainda nesta prova, Tiago Martins vai ser VAR no U. Leiria-FC Porto – a disputar no Estoril – e Hélder Malheiro vai arbitrar o Penafiel-Lourosa.

Consulte as equipas de arbitragem para a 22.ª jornada da Liga.

Santa Clara-Benfica

Árbitro: António Nobre.

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira.

4.º árbitro: Luís Filipe.

VAR: Manuel Oliveira.

AVAR: Nuno Eiras.

Tondela-Alverca

Árbitro: Pedro Ramalho.

Assistentes: Hugo Coimbra e Diogo Pereira.

4.º árbitro: Flávio Lima.

VAR: Rui Soares.

AVAR: Márcio Azevedo.

Casa Pia-Arouca

Árbitro: Diogo Rosa.

Assistentes: Vasco Marques e André Botelho.

4.º árbitro: José Rodrigues.

VAR: Rui Oliveira.

AVAR: Tiago Leandro.

Vitória-Estrela

Árbitro: Carlos Macedo.

Assistentes: Luís Costa e João Morte.

4.º árbitro: Rui Lima.

VAR: Manuel Mota.

AVAR: Paulo Miranda.

Gil Vicente-Sp. Braga

Árbitro: Cláudio Pereira.

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus.

4.º árbitro: Flávio Jesus.

VAR: Rui Costa.

AVAR: José Pereira.

Nacional-FC Porto

Árbitro: José Bessa.

Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro.

4.º árbitro: Fábio Melo.

VAR: João Bento.

AVAR: Pedro Sousa.

AVS-Estoril

Árbitro: Luís Godinho.

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota.

4.º árbitro: Bruno Vieira.

VAR: João Casegas.

AVAR: Marco Vieira.

Sporting-Famalicão

Árbitro: David Silva.

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha.

4.º árbitro: Hélder Carvalho.

VAR: Vasco Santos.

AVAR: Fábio Silva.

Rio Ave-Moreirense

Árbitro: Ricardo Baixinho.

Assistentes: Ricardo Carreira e Andreia Sousa.

4.º árbitro: Humberto Teixeira.

VAR: João Malheiro Pinto.

AVAR: Fábio Monteiro.