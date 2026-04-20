Liga: arbitragem «insatisfatória» no FC Porto-Famalicão e Sporting-Santa Clara
André Narciso, na imagem, visado pelo Conselho de Arbitragem. O árbitro Sérgio Guelho e o VAR Manuel Mota também receberam nota negativa
André Narciso, na imagem, visado pelo Conselho de Arbitragem. O árbitro Sérgio Guelho e o VAR Manuel Mota também receberam nota negativa
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta segunda-feira as avaliações referentes à 28.ª jornada da Liga. De realçar a nota negativa atribuída ao árbitro Sérgio Guelho e Manuel Mota (VAR) no FC Porto-Famalicão (2-2).
Já no Sporting-Santa Clara (4-2), a arbitragem de André Narciso foi considerada «insatisfatória», mas Luís Ferreira (VAR) foi premiado com «muito satisfatório».
Quanto ao Casa Pia-Benfica (1-1), o árbitro Hélder Carvalho e Cláudia Ribeiro (VAR) receberam notas positivas.
Conheça a avaliação do Conselho de Arbitragem da FPF.
Gil Vicente-AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Vitória-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Sporting-Santa Clara
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Nacional-Estrela
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Moreirense-Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave-Alverca
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Porto-Famalicão
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Arouca-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Casa Pia-Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório