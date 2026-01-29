Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da 20.ª jornada da Liga.

Ricardo Baixinho vai estar em Alvalade para dirigir o Sporting-Nacional (18h00), no domingo, no mesmo dia em que o Benfica visita o Tondela (20h30), num encontro arbitrado por Luís Godinho.

Já Pedro Ramalho foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Casa Pia-FC Porto, na segunda-feira (20h45).

As equipas de arbitragem para a 20.ª jornada da Liga

Vitória-Moreirense

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nuno Eiras

Santa Clara-Estoril Praia

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Leonel Ferreira

Rio Ave-Arouca

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Alverca-Estrela

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

Gil Vicente-Famalicão

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: David Soares e João Martins

4.º árbitro: João Matos

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Fábio Monteiro

Sporting-Nacional

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Andreia Sousa e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Jonathan Babo

Tondela-Benfica

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

AVS-Sp. Braga

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Pedro Felisberto

Casa Pia-FC Porto

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Jorge Fernandes