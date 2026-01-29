Liga: Baixinho em Alvalade, Luís Godinho apita Benfica em Tondela
Pedro Ramalho dirige o Casa Pia-FC Porto
Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da 20.ª jornada da Liga.
Ricardo Baixinho vai estar em Alvalade para dirigir o Sporting-Nacional (18h00), no domingo, no mesmo dia em que o Benfica visita o Tondela (20h30), num encontro arbitrado por Luís Godinho.
Já Pedro Ramalho foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Casa Pia-FC Porto, na segunda-feira (20h45).
As equipas de arbitragem para a 20.ª jornada da Liga
Vitória-Moreirense
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Vasco Santos
AVAR: Nuno Eiras
Santa Clara-Estoril Praia
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Leonel Ferreira
Rio Ave-Arouca
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Alverca-Estrela
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
Gil Vicente-Famalicão
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: David Soares e João Martins
4.º árbitro: João Matos
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Fábio Monteiro
Sporting-Nacional
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Andreia Sousa e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Jonathan Babo
Tondela-Benfica
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
AVS-Sp. Braga
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Pedro Felisberto
Casa Pia-FC Porto
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Jorge Fernandes