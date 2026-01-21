Nobre no FC Porto-Gil Vicente: os árbitros da próxima jornada
David Silva dirige o Benfica-Estrela da Amadora. Consulte as nomeações para a 19.ª jornada
O Conselho de Arbitragem da Federação Portugal de Futebol divulgou nesta quinta-feira os juízes nomeados para a 19.ª jornada da Liga. O árbitro Hélder Carvalho vai dirigir o Arouca-Sporting – com Manuel Mota no VAR – enquanto David Silva vai estar no Benfica-Estrela, com João Malheiro no VAR.
Quanto ao FC Porto, que recebe o Gil Vicente na segunda-feira, vai ter António Nobre ao leme da partida, enquanto João Casegas vai auxiliar no VAR.
De notar que Hélder Malheiro vai ser árbitro principal na II Liga, no Leixões-Benfica B, enquanto Luís Godinho vai ser quarto árbitro no Torreense-Farense.
Consulte as equipas de arbitragem nomeadas para a 19.ª jornada da Liga.
Casa Pia-AVS
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Ricardo Carreira e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Moreirense-Santa Clara
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Teresa Oliveira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Fábio Monteiro
Arouca-Sporting
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Estoril-Vitória de Guimarães
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
Nacional-Rio Ave
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: André Dias e José Pereira
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Pedro Ribeiro
Famalicão-Tondela
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Leandro
Benfica-Estrela
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Pedro Felisberto
Sp. Braga-Alverca
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: David Soares e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras
FC Porto-Gil Vicente
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira