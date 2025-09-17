Liga: os árbitros nomeados para a 6.ª jornada
Anzhony Rodrigues estará no Rio Ave-FC Porto, Hélder Carvalho no Sporting-Moreirense e Bruno Costa no AVS-Benfica
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, a lista de árbitros para a 6.ª jornada da Liga.
Anzhony Rodrigues é o escolhido para apitar o Rio Ave-FC Porto desta sexta-feira (20h15), no Estádio dos Arcos, sendo que no VAR estará Rui Silva, auxiliado por Álvaro Mesquita. Na Vila das Aves, Bruno Costa é o árbitro principal do AVS-Benfica (sábado, 18h), enquanto que Manuel Oliveira fica no VAR. Destaque ainda para a escolha de Hélder Carvalho e João Bento (VAR) para o Sporting-Moreirense, marcado para segunda-feira às 20h15.
No dérbi do Minho entre V. Guimarães e Sp. Braga (sábado às 20h30), vai ser António Nobre que vai dirigir o encontro com a ajuda de Rui Costa no VAR.
De recordar, o FC Porto é líder isolado da Liga com 15 pontos, mais três que Sporting e Moreirense. O Benfica, com menos um jogo, segue a cinco pontos dos dragões.
Confira aqui a lista completa:
Rio Ave-FC Porto
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Daniel Pinto
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Nacional-Arouca
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: João Pinho
VAR: Tiago Martins
AVAR: Márcio Azevedo
Santa Clara-Alverca
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e Hugo Santos
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Vasco Santos
AVAR: Marco Vieira
AVS-Benfica
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: João Afonso
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Vitória-Sp. Braga
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Luís Filipe
VA: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras
Tondela-Estrela
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: José Bessa
AVAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Rui Silva
Gil Vicente-Estoril
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa
4.º árbitro: Humberto Teixeira
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Casa Pia-Famalicão
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Jonathan Babo
Sporting-Moreirense
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra
4.º árbitro: João Mendes
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Felisberto