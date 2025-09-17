O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, a lista de árbitros para a 6.ª jornada da Liga.

Anzhony Rodrigues é o escolhido para apitar o Rio Ave-FC Porto desta sexta-feira (20h15), no Estádio dos Arcos, sendo que no VAR estará Rui Silva, auxiliado por Álvaro Mesquita. Na Vila das Aves, Bruno Costa é o árbitro principal do AVS-Benfica (sábado, 18h), enquanto que Manuel Oliveira fica no VAR. Destaque ainda para a escolha de Hélder Carvalho e João Bento (VAR) para o Sporting-Moreirense, marcado para segunda-feira às 20h15.

No dérbi do Minho entre V. Guimarães e Sp. Braga (sábado às 20h30), vai ser António Nobre que vai dirigir o encontro com a ajuda de Rui Costa no VAR.

De recordar, o FC Porto é líder isolado da Liga com 15 pontos, mais três que Sporting e Moreirense. O Benfica, com menos um jogo, segue a cinco pontos dos dragões.

Confira aqui a lista completa:

Rio Ave-FC Porto

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

4.º árbitro: Daniel Pinto

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Nacional-Arouca

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Márcio Azevedo

Santa Clara-Alverca

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa Silva e Hugo Santos

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Marco Vieira

AVS-Benfica

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Vitória-Sp. Braga

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Luís Filipe

VA: Rui Costa

AVAR: Nuno Eiras

Tondela-Estrela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: José Bessa

AVAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Rui Silva

Gil Vicente-Estoril

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Casa Pia-Famalicão

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Jonathan Babo

Sporting-Moreirense

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra

4.º árbitro: João Mendes

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Felisberto