Liga: os árbitros para os jogos da terceira jornada
Bruno Costa no Nacional-Sporting, Anzhony Rodrigues na Luz e Sérgio Guelho no Dragão
Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os oito de nove jogos da terceira jornada da Liga portuguesa que se disputam no próximo fim de semana.
No sábado, no jogo que abre a jornada, João Pinheiro apita o duelo minhoto entre Moreirense e Vitória. No mesmo dia, Bruno Costa apita o Nacional-Sporting, Hélder Carvalho o Arouca-Rio Ave e Anzhony Rodrigues o Benfica-Tondela.
No domingo, Pedro Ramalho dirige o Famalicão-Gil Vicente, Sérgio Guelho o FC Porto-Casa Pia e João Gonçalves o Sp. Braga-AVS.
Na segunda-feira, Ricardo Baixinho apita o Estrela-Alverca.
A jornada encerra apenas com o Estoril-Santa Clara, a 6 de setembro. O jogo foi adiado devido à presença do Santa Clara no play-off de acesso à Liga Conferência.
Moreirense FC-Vitória SC (sábado, 16h00)
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Humberto Teixeira
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Gonçalo Freire
CD Nacional-Sporting CP (sábado, 18h00)
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: José Bessa
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Felisberto
FC Arouca-Rio Ave FC (sábado, 20h30)
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: João Bessa Silva
SL Benfica-CD Tondela (sábado, 20h30)
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: António Nobre
VAR: Rui Costa
AVAR: Carlos Campos
FC Famalicão-Gil Vicente FC (domingo, 15h30)
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Rui Teixeira e Diogo Pereira
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Manuel Mota
AVAR: André Dias
FC Porto-Casa Pia AC (domingo, 18h00)
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: David Silva
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Hugo Ribeiro
SC Braga-AVS (domingo, 20h30)
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e João Martins
4.º árbitro: Daniel Vale
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Inácio Pereira
CF Estrela-FC Alverca (segunda-feira, 20h15)
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Pedro Mota e André Botelho
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Rúben Silva