Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os oito de nove jogos da terceira jornada da Liga portuguesa que se disputam no próximo fim de semana.

No sábado, no jogo que abre a jornada, João Pinheiro apita o duelo minhoto entre Moreirense e Vitória. No mesmo dia, Bruno Costa apita o Nacional-Sporting, Hélder Carvalho o Arouca-Rio Ave e Anzhony Rodrigues o Benfica-Tondela.

No domingo, Pedro Ramalho dirige o Famalicão-Gil Vicente, Sérgio Guelho o FC Porto-Casa Pia e João Gonçalves o Sp. Braga-AVS.

Na segunda-feira, Ricardo Baixinho apita o Estrela-Alverca.

A jornada encerra apenas com o Estoril-Santa Clara, a 6 de setembro. O jogo foi adiado devido à presença do Santa Clara no play-off de acesso à Liga Conferência.

Moreirense FC-Vitória SC (sábado, 16h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Gonçalo Freire

CD Nacional-Sporting CP (sábado, 18h00)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: José Bessa

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Felisberto

FC Arouca-Rio Ave FC (sábado, 20h30)

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: João Bessa Silva

SL Benfica-CD Tondela (sábado, 20h30)

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

4.º árbitro: António Nobre

VAR: Rui Costa

AVAR: Carlos Campos

FC Famalicão-Gil Vicente FC (domingo, 15h30)

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Rui Teixeira e Diogo Pereira

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Manuel Mota

AVAR: André Dias

FC Porto-Casa Pia AC (domingo, 18h00)

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

4.º árbitro: David Silva

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Hugo Ribeiro

SC Braga-AVS (domingo, 20h30)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e João Martins

4.º árbitro: Daniel Vale

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

CF Estrela-FC Alverca (segunda-feira, 20h15)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Pedro Mota e André Botelho

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rúben Silva